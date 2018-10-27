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Экспертные оценки свидетельствуют, что Украина способна перейти к созданию армии нового типа — с полностью профессиональным принципом комплектования и отказом от призыва. Почему она нам нужна, и чем она лучше постсоветских украинских ВС?

Об этом в своей статье для ZN.UA пишет Валентин Бадрак, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения (ЦИАКР). По его мнению, ВСУ остаются преимущественно рабоче-крестьянской армией, куда, кроме убежденных патриотов, идут преимущественно молодые люди из так называемых депрессивных регионов, где существуют сложности с работой. Но и они, разобравшись, часто бегут…

«В конце лета 2018 г. стало известно, что с начала года более 11 тыс. офицеров и контрактников уволились из ВСУ. Министр обороны генерал Полторак в письме премьер-министру отметил, что причиной увольнения стали низкие зарплаты. Добавив, что к концу 2018 г. ВСУ могут лишиться еще около 18 тыс. военнослужащих, — отмечает эксперт. — Показательно, что на этом фоне Минобороны 4 октября 2018 г. объявило увеличение призыва офицеров запаса с 500 до 1000 человек. Вообще же в Украине в 2018 г. призовут более 17 тыс. человек, из которых 9010 — на срочную службу в ВСУ. Как видим, не хватает ни контрактников, ни младших офицеров — первый и самый весомый показатель падения престижа службы в армии. Но, главное: отплыв контрактников не позволит приблизиться к профессиональной армии — такой, где более 50% служат три года и более. Ныне деньги тратятся на обучение новых контрактников и призывников, а те, что уже потрачены, — впустую».

Как сообщалось ранее, нехватка медиков на Донбассе объясняется не бюрократическими заминками, а тупостью в решении этого вопроса руководства Минобороны.
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