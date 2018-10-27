Американские неврологи смогли установить, почему возникает зависимость от алкоголя, и что заставляет «завязавших» срываться и вновь начинать пить даже после длительного воздержания, пишет Lady Health.

Исследователи использовали фруктовых мушек как модель алкоголизма в живом организме. У насекомых, которых поначалу приучили потреблять алкоголь, ученые отключали гены, предположительно участвующие в формировании алкогольной зависимости.

Таким образом специалисты обнаружили особые способности у гена Notch.

По словам авторов исследования, данный ген участвует в действии сигнальной сети, в которой также задействован D-2-подобный рецептор, который распознает нейромедиатор дофамин, отвечающий за чувство удовлетворения и удовольствия. Как отметили биологи, данный рецептор не только вызывает у животного приятные чувства, но также отвечает за память об опыте. Именно он оказывается ответственным за формирование зависимости, убеждены ученые.

Они обнаружили, что после принятия спиртного и воздействии алкосоставляющих на Notch в общей сигнальной системе происходит замена одной аминокислоты, и это в том числе влияет на D-2-подобный рецептор. Иными словами, попадание алкоголя в организм сразу же пробуждает память об ощущениях, связанных с выпивкой.

Ученые отметили: чтобы активизировать память, человеку достаточно одного бокала вина. Если после этого прекратить выпивать, механизм пробуждения памяти стихнет – на такое угасание потребуется примерно час.

«После трех стаканов с часовым перерывом между ними память об опыте не вернется к норме и за сутки», - отметили исследователи.

Именно в этой последовательности они и видят физиологические механизмы зависимости.

Как сообщалось ранее, решение Киевского городского совета о запрете продажи алкоголя с 23:00 до 10:00 в столице вступило в силу.