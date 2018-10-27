Ученые бьют тревогу и предупреждают о том, что если человечество не изменит свое отношение к природным ресурсам, то в ближайшее время Землю ждет настоящий Армагеддон, пишет ельАВТО.

В поисках альтернативного топлива для автомобилей, ученые из США разработали уникальный двигатель. Его особенность заключается в том, что агрегата не нужно традиционное топливо.

Как стало известно, новейший двигатель работает используя торий. Это тяжелый слаборадиоактивный металл с высокой плотностью, что позволяет ему производить большие объемы тепла.

По словам ученых, всего 8 граммов этого металла дают энергии больше, чем 28000 литров бензина. Например, если современное малолитражное авто потребляет в среднем 6 литров бензина на 100 км, то 8 граммов тория хватит для преодоления 460 000 км.