На XXII Международной выставке «Интерполитех-2018» российские и зарубежные компании представили различные средства индивидуальной бронезащиты.
Среди выставленных экспонатов также были не совсем привычные для далеких от военного дела посетителей изделия. Речь идет о тактических шортах, пишет Gazeta.ua.
Как сообщается в пояснительных материалах, эта разработка под коротким названием «ШТ» должна обеспечивать дополнительную круговую защиту пахово-бедренной зоны от осколков боеприпасов.
Шорты могут дополнять бронежилеты или входить в состав костюма сапера. Состоят они из трусов и двух набедренных платформ с смонтированными в них специальными баллистическими экранами.
К созданию таких образцов униформы россиян привел опыт многочисленных военных конфликтов.
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