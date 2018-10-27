На XXII Международной выставке «Интерполитех-2018» российские и зарубежные компании представили различные средства индивидуальной бронезащиты.

Среди выставленных экспонатов также были не совсем привычные для далеких от военного дела посетителей изделия. Речь идет о тактических шортах, пишет Gazeta.ua.

Как сообщается в пояснительных материалах, эта разработка под коротким названием «ШТ» должна обеспечивать дополнительную круговую защиту пахово-бедренной зоны от осколков боеприпасов.

Шорты могут дополнять бронежилеты или входить в состав костюма сапера. Состоят они из трусов и двух набедренных платформ с смонтированными в них специальными баллистическими экранами.

К созданию таких образцов униформы россиян привел опыт многочисленных военных конфликтов.