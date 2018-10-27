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Камеры наблюдения в турецком городе Диярбакыр зафиксировали, как две женщины провалились под асфальт.

Как передает kriminal.tv, момент обрушения асфальта попал на видео.

Женщины шли по улице и разговаривали, когда под их ногами провалился асфальт. На помощь пострадавшим прибежали очевидцы.

По данным СМИ, пострадавших доставили в больницу. Обстоятельства инцидента выясняются.

Ккак сообщалось ранее, у берегов Турции затонуло судно с нелегалами, погибли 5 человек.
ForUm

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