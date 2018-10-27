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Российско-оккупационные администрации т.н. «ДНР» и «ЛНР» готовятся подавлять протесты и недовольства местных жителей на оккупированных территориях с помощью специальных «групп реагирования».

Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины, передает Информатор.

Так, к незаконным «выборам» боевики разрабатывают жесткие механизмы реагирования на возможные акции протеста. В частности, развернуты штабы территориальной обороны, в которые включаются оперативные группы из состава военных комендатур и подразделений т.н. «МВД» и «МГБ» для выявления и задержания лиц, которые могут препятствовать проведению выборов.

«За счет бюджетных организаций и учреждений сформированы специальные агитационные группы. Основной задачей указанных групп, кроме ведения пророссийской пропаганды и убеждения населения голосовать за избрание т.н. «правильных» кандидатов, является сбор информации о местных лидерах общественного мнения и активистах. В случае выявления негативного отношения таких лиц к т.н. органам власти «ЛНР/ДНР», или случаев подстрекательства граждан к протестам, представители агитационных групп обязаны немедленно информировать об этом штабы территориальной обороны», – говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, Государственный департамент США призвал РФ отменить незаконные и фиктивные «выборы» в ОРДЛО.
ForUm

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