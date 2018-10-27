Президент США Дональд Трамп в своем твиттере обвинил руководство компании Twitter в предвзятом отношении и падении числа подписчиков его аккаунта.
Об этом сообщает internetua.
«Twitter удалили множество людей из моего аккаунта и, что более важно, они, скорее всего, сделали что-то, что затрудняет подписку — они снизили рост до такой степени, что это стало очевидно для всех. Несколько недель назад это был реактивный корабль, сейчас — дирижабль! Полная предвзятость?», — написал Трамп.
Как сообщалось ранее, личные телефоны президента США Дональда Трампа прослушивают развездслужбы России и Китая. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на бывшие и действующие источники в американских спецслужбах.
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