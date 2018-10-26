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Высокопоставленный советник президента США Дональда Трампа по вопросам нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Россия должна вывести свои войска из Крыма и Донбасса, а также прекратить деструктивную деятельность на других направлениях.

Об этом он сказал во время интервью агентству Reuters в Тбилиси, передает Deutsche Welle.

«Это очень поможет, если они прекратят вмешательство в наши выборы, уберутся из Крыма и Донбасса в Украине», - заявил Болтон.

Он также добавил, что Россия должна прекратить использование запрещенного химического оружия в своих попытках покушений на российских беглецов на Западе и меньше вмешиваться в дела Ближнего Востока.

Именно такое поведение России в прошлом привело к введению Вашингтоном санкций, подчеркнул советник Трампа, добавив также, что сейчас официальные лица США находятся в процессе принятия решения, вводить ли по РФ дальнейшие штрафные меры.
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