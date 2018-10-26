Сиховский районный суд Львова приговорил бывшего мэра райцентра Николаев к 9 годам лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административных функций в органах местного самоуправления сроком на 2 года с конфискацией всего лично принадлежащего ему имущества. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Игорь Химчак был задержан в 2013 году при получении от гражданина Харькова неправомерной выгоды в размере 1 млн гривен за подготовку, лоббирование, принятие и подписание соответствующих решений Николаевского городского совета, изготовление и согласование технической и разрешительной документации, а также организацию победы на проведении аукциона и покупку земельного участка площадью 3,42 га для строительства литейного цеха по заниженной стоимости, а также за обеспечение принятия Николаевским городским советом Львовской области решение о временном снижении с 10% до 5% размера инвестиционного обязательства.

Дело расследовали и рассматривали в суде 5 лет.

Указанное уголовное производство поступило в Сиховский районный суд Львова в связи с невозможностью образовать состав коллегии в Николаевском районном суде.