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Украинские художники в Варшаве расклеили постеры с изображениями трудовых мигрантов из Украины на фоне 200-гривненой купюры.

Об этом сообщила автор идеи Оксана Брюховецкая.

 «Украинка – так чаще всего называется трудовая мигрантка в Польше. Леся Украинка - это псевдоним поэтессы, писательницы, переводчицы, которая в начале ХХ века занималась популяризацией феминистских и социалистических взглядов. Сегодня эта составляющая ее творчества маргинализированна – взамен Леся Украинка считается иконой украинской культуры, а ее портрет украшает 200-гривневую купюру. Именно эта купюра является фоном для серии плакатов с портретами украинок, с чьим трудом связаны многочисленные стереотипы на польском рынке труда», - пишет Брюховецкая.

По ее словам, статус этих женщин и работа, которую они выполняют, должны стать предметом дискуссии о современных формах капиталистической экономики и гендерной политики.

«Плакаты, расположенные в публичном пространстве, придают этим женщинам видимости в символическом поле», - считает она.
ForUm

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