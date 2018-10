Бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон в Женеве встретился с лидером партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко.

«Сегодня на форуме Кран-Монтан было приятно приветствовать Тимошенко, бывшего премьер-министра Украины. Я желаю ей успеха на следующих президентских выборах в Украине», - написал он в Twitter.

Today in @CransMontanaF, it’s been a pleasure to greet Mrs @TymoshenkoUA, former Ukrainian Prime Minister. I wish her good luck for next presidential elections in the Ukraine. pic.twitter.com/MH9TPrPjgo