Бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон в Женеве встретился с лидером партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко.

«Сегодня на форуме Кран-Монтан было приятно приветствовать Тимошенко, бывшего премьер-министра Украины. Я желаю ей успеха на следующих президентских выборах в Украине», - написал он в Twitter.

Today in @CransMontanaF, it’s been a pleasure to greet Mrs @TymoshenkoUA, former Ukrainian Prime Minister. I wish her good luck for next presidential elections in the Ukraine. pic.twitter.com/MH9TPrPjgo — Carles Puigdemont (@KRLS) 25 октября 2018 г.





В то же время пресс-секретарь Тимошенко Наталья Лысова отрицает факт ее переговоров или полноценной встречи с Пучдемоном, а совместное фото политиков в Женеве было сделано во время короткого приветствия.

Об этом она рассказала Европейской правде.

«Никакой встречи Пучдемона с Тимошенко не было, вообще», - заявила Лысова.

По ее словам, Пучдемон сам подошел к представительнице Украины чтобы пожать ей руку.

«Карлес Пучдемон, как и Юлия Тимошенко, присутствовал на форуме безопасности в Женеве, где представляли участников, а после панельной дискуссии он подошел к Тимошенко, чтобы поздороваться. А правила хорошего тона предусматривают, что с людьми нужно здороваться. То, что встреча не имела место, подтверждает также твит Пучдемона, который не упоминает о «разговоре» с Юлией Тимошенко», - пояснила она.

Спикер Тимошенко также отметила, что в команде политика удивлены тем, что медиа «не отличают встреча и приветствие».