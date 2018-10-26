Федеральные власти США задержали мужчину, который может быть связан с отправкой пакетов, предположительно содержащих взрывные устройства. Информацию о задержании подозреваемого подтвердили в министерстве юстиции США, сообщает Русская служба ВВС.

По данным агентства Рейтер, задержанный является главным подозреваемым в деле о рассылке почтовых бомб.

Первой о задержании сообщила телекомпания Си-эн-эн со ссылкой на многочисленные источники в правоохранительных органах. По ее данным, арест произведен в городе Плантейшен, расположенном недалеко от курортного города Форт-Лодердейл на восточном пробережье Флориды. По сведениям телекомпании, мужчина в прошлом имел проблемы с законом.

Телеканал Эн-би-си также передает, что подозреваемый взят под стражу на юго-востоке Флориды, он будет допрошен по делу о почтовых бомбах. Как сообщается, задержанному 56 лет, полиции удалось выйти на его след при помощи анализа ДНК.

Представитель министерства юстиции США Сара Исгур Флорес подтвердила в «Твиттере», что задержан один человек, и пообещала, что в 2:30 по местному времени в минюсте пройдет пресс-конференция на эту тему.

Ранее стало известно, что в Соединенных Штатах обнаружены еще три подозрительных пакета, два из которых были адресованы сенатору-демократу от штата Нью-Джерси Кори Букеру, а еще один – бывшему директору Национальной разведки США Джеймсу Клэпперу.

Два пакета были найдены при обыске в здании почтовой службы во Флориде, они были направлены Букеру и Клэпперу. Еще один предмет, посланный сенатору, нашли в почтовом отделении на 52-й улице в Манхэттене.

Подозрительный пакет, которые нашли сотрудники нью-йоркской почты, был похож на посылки, отправленные в последние дни, в том числе в редакцию телеканала Си-эн-эн и в ресторан актера Роберта Де Ниро, сообщила полиция.

Ранее на этой неделе несколько критиков президента США Дональда Трампа, в том числе бывший кандидат в президенты Хиллари Клинтон и бывший президент Барак Обама, получили по почте самодельные взрывные устройства.

Таким образом, за последние дни были доставлены 12 посылок с взрывчаткой.

12-я посылка бывшему начальнику разведки, как пишет Рейтер, была направлена на адрес телекомпании Си-эн-эн, куда уже направлялось действующее взрывное устройство ранее на этой неделе. Пакет перехватили на почтовом сортировочном центре.