Никаких противопоказаний для пребывания в СИЗО для фигурантки дела о смертельном ДТП в Харькове Елены Зайцевой нет.

Об этом журналистам рассказал начальник Управления здравоохранения Харьковской ОГА Богдан Федак, сообщает Укринформ.

«По этому поводу была создана комиссия медиков. По результатам обследования Зайцевой областными специалистами ни одной патологии у подследственной Зайцевой не обнаружено. Никаких противопоказаний для ее пребывания в условиях следственного изолятора нет», - отметил Федак.

По его словам, комиссия создана по обращению заведующего медчасти № 27 филиала ЦОЗ ГУ ИС Украины в Харьковской и Луганской областях.

«Осмотр и обследование Елены Зайцевой проводили 22 октября следующие специалисты: областной нейрохирург, кардиолог, областной офтальмолог, областной дерматовенеролог, ревматолог, а также областные специалисты по ультразвуковой и лабораторной диагностике. Патологии со стороны систем и органов не обнаружено», - пояснил Федак.

По его словам, выводы областной комиссия переданы в правоохранительные органы.

Напомним, 25 октября адвокат Евгений Мельниченко в общении с журналистами сказал, ссылаясь на врачей СИЗО, что у Елены Зайцевой – постравматическая энцефалопатия головного мозга, и она нуждается в обследовании невропатолога, но такого специалиста в СИЗО нет.

В то же время, пояснили в Киевском райсуде, запрос по поводу состояния здоровья Зайцевой, угроз для здоровья и возможности лечения направлен в СИЗО, но ответа еще нет.

Во время судебных заседаний 24, 16 и 9 октября Зайцева жаловалась на здоровье, и для нее вызывали скорую помощь. Судья Виктор Попрас направил в СИЗО запрос о здоровье Зайцевой. Он также зачитал суду справку из СИЗО, выданную Дронову и Зайцевой, что здоровье обоих позволяет им прибыть в суд без сопровождения.