Центр информации Украинской православной церкви https://www.facebook.com/church.information.center/ на своей официальной странице в Фейсбук предложил пользователям сети высказать свое мнение относительно решения Синода Константинопольского Патриархата от 11 октября, где было признано, что в 1686 году Киевскую митрополию Русской Православной Церкви передали незаконно и была «снята анафема» с главы УПЦ КП Филарета и главы УАПЦ Макария.

Свое мнение на предложенную тему высказали жители разных регионов Украины и верующие из-за рубежа.

Большинство из тех, кто не согласен с действиями Константинополя, считают, что вопрос «снятия анафемы» должен решать Всеправославный Собор.

«Подобные решения должны быть согласованы со всеми без исключения поместными Православными Церквами. Все решения должны приниматься вместе. Но все, что принято на этом Синоде, только усугубит и без того тяжелую ситуацию в Украине, в мировом Православии и приведет к расколу», - считает Галина Добриденко.

«Это решение, несмотря на все "оговорки" со стороны Вселенского патриархата, приведет к религиозному геноциду украинского народа», - пишет Роман Вискуб.

«Это приведет к еще одной войне между общинами Церквей», - высказал свое мнение Александр Евка.

«Делили украинский на украиноязычных и русскоязычных, а теперь еще и по религиозным предпочтениям делят», - обращает внимание Анатолий Веклюк.

«Это еще больше будет разъединять украинцев», - пишет Татьяна Джумак.

Многие украинцы выразили «глубокое разочарование» действиями Константинополя, а также поставили под сомнение их «законность».

«Как Синод Константинопольской Церкви мог снять анафему, которую наложил Синод РПЦ?» - задается вопросом Вера Давыденко.

«Как можно было «снимать» то, что не накладывали, и за что таким образом «поощрять» людей, которые самостоятельно покинули лоно Православной Церкви и сознательно вошли в раскол?», - пишет Артем Поворозник.

«Снятие анафемы с Филарета - это измена, в первую очередь, тем людям, которые не ушли в раскол, которые отстаивали храмы, которые не позволили превратить Церковь в служанку политиканов», - высказал свою позицию Иван Ковалец.

Пользователь Анатолий Ячменников считает, что «ни к чему хорошему» действия Константинополя не приведут, а также выразил свое предположение относительно развития событий в Украине.

«Радикально настроенные организации бросятся «возвращать» лавры, а истинно верующие будут их защищать... Где была так называемая «Церковь-Мать» все эти 300 с лишним лет? Когда после революции 1917 года ее украинскую «дочку» уничтожали? Убивали и арестовывали священников ... Почему не заступилась? Почему не высказала претензии на «каноническую территорию»?» - пытается проанализировать события прошлого Анатолий Ячменников.

«Ситуация напоминает историю маленькой девочки, которую в детстве мама отдала чужим людям на усыновление, чтобы самой жить свободной жизнью. Не думать о пеленках, болезнях, чем кормить, за что одевать, как дать образование. А когда дочь выросла, окрепла, встала на ноги, несмотря на все трудности, которые пришлось пережить, появилась «биологическая мать», с претензиями на родство и имущество дочери», - пишет далее Ячменников.

Многие украинцы в своих комментариях рассуждали о «сроках давности» действий Константинополя.

«А какие сроки исковой давности в церковной юриспруденции? Триста лет с момента, когда узнал о нарушении прав? Или больше? Можно еще признать недействительным решение Ярослава от 1051 года, когда был избран митрополит Иларион без согласия с Константинополем», - рассуждает Юлия Лабутина.

«Если основываться на таких идеях, то можно отменить кучу документов, подписанных ранее. Константинополь пытается вернуть то, что ему не принадлежало, и восстановить невосполнимое. Поскольку мы касаемся истории, для начала нужно восстановить Византию, пусть предъявят претензию Эрдогану, мол они незаконно получили их, и Турция на незаконных правах сидит на их земле», - написал Александр Балковский.

«А почему бы Константинопольскому патриарху не предъявить претензии к главе Турции, что страна незаконно стала мусульманской?» - предлагает Виктория Змановская.

«Отменить решения, принятые четыре века назад, ну, не абсурд? Это все равно, что сейчас бы Порошенко отменял решения Грушевского», - пытается найти «логику» в действиях Фанара Валентина Ильина.

Часть пользователей Фейсбук высказались в поддержку решения Константинополя.

«Поддерживаю Вселенского Патриарха и вам советую подчиниться», - написал Олег Нагорный.

«Мы выборем все, на что заслуживаем!», - считает Николай Гурин.

Несмотря на «горячую» тему для дискуссии, некоторые пользователи в комментариях отмечают, что решение Константинополя не слишком важно для них, потому что не изменит ничего в их религиозных убеждениях.

«Пусть делают, что хотят, но чтобы не лезли в нашу УПЦ, а мы будем защищать каждый наш храм, каждый приход», - написала Неля Желиховская.

«Я думаю, что по сути ничего не изменится. Кто ходил в храм молиться, и дальше будет ходить молиться Богу, а кто не ходил, тому какая разница, куда не ходить?» - считает Надежда Бурцева.

Размышляя над будущим развитием событий по церковной ситуации в Украине, пользователи в комментариях также выразили свою поддержку Украинской православной церкви и ее Предстоятелю.

«Пусть Господь укрепит дорогого Блаженнейшего Онуфрия, в Италии молимся об Украине. Мы с вами, родные, Господь с нами», - пишет из-за границы Дарья Максименко.

«Дай Бог, Вам все это пережить, устоять! Даже со стороны на это невозможно смотреть, когда захватывают ваши храмы», - поддерживает верующих УПЦ Ольга из Цюриха.

«Останутся только самые преданные. Это ни что иное, как новое испытание. Слабые верой - пойдут в новый раскол, будут оправдываться чьими-то поспешными невзвешенными решениями. Но я счастлива, что вокруг меня есть единомышленники. Нашу веру глубокую никто не вырвет из груди, разве что вместе с сердцем», - говорит Светлана Колодич.