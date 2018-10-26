Сотрудники СБУ задержали и принудительно выдворили за пределы Украины очередного «вора в законе» по кличке «Жоржикич», сообщает пресс-центр ведомства.

Оперативники спецслужбы установили, что представитель криминальных кругов одной из кавказских стран нелегально прибыл в южный регион для установления контроля над частью денежных потоков от грабежей, разбойных нападений, краж, вымогательства.

Сотрудники украинской спецслужбы задержали злоумышленника в Одессе и принудительно выдворили за пределы Украины с запретом въезда сроком на три года.

С начала этого года ГУ БКОП совместно с региональными подразделениями СБУ были выдворены пять «воров в законе», более ста представителей преступных кругов, среди которых граждане России и Грузии, установлен запрет въезда в нашу страну на пять лет.