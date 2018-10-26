также в разделеОбщество
Три сотни овец, застрявших в черноморском порту, утилизируют 28
Хуг заявил, что СМИ неверно интерпретировали его слова о военных РФ на Донбассе 41
УПЦ КП выдвинет Филарета на предстоятеля поместной церкви 36
Украинцы – мировые лидеры по запросам вида на жительство в Европе 30
За сына нардепа Березкина внесли залоги 72
Филарет: РФ готовит почву для военного вмешательства в Украину 56
Опубликовано творческое завещание Сенцова 43
Филарет: Проведение Объединительного собора зависит от Вселенского патриарха 50
Foreign Policy уточнило интервью с Хугом 357
Заместитель главы «Ощадбанка» вышла под залог 25
Филарет: Процесс предоставления автокефалии уже необратим 31
Суд арестовал сына нардепа Березкина 43
В Украине к отоплению уже подключено 60% социальной инфраструктуры 17
Украинцев предупредили о сильном ветре 27
Хуг: ОБСЕ не увидела прямых доказательств российского вмешательства на Донбассе 113
В 2017 году украинцы больше всех получили видов на жительство в ЕС 23
25 октября. Картина дня 48
Украинцы стали больше ездить поездами в ЕС, чем в РФ 28

Сотрудники СБУ задержали и принудительно выдворили за пределы Украины очередного «вора в законе» по кличке «Жоржикич», сообщает пресс-центр ведомства.

Оперативники спецслужбы установили, что представитель криминальных кругов одной из кавказских стран нелегально прибыл в южный регион для установления контроля над частью денежных потоков от грабежей, разбойных нападений, краж, вымогательства.

Сотрудники украинской спецслужбы задержали злоумышленника в Одессе и принудительно выдворили за пределы Украины с запретом въезда сроком на три года.

С начала этого года ГУ БКОП совместно с региональными подразделениями СБУ были выдворены пять «воров в законе», более ста представителей преступных кругов, среди которых граждане России и Грузии, установлен запрет въезда в нашу страну на пять лет.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/осень
1279 грн.
19
Теги