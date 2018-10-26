также в разделеЭкономика
Облгазы задолжали «Нафтогазу» $2 миллиарда 7
«Укрпочта» грозит прекратить доставку пенсий 23
Цены на автогаз снова побили исторический рекорд 39
АМКУ разрешил арабской компании купить агрохолдинг «Мрия» 20
СМИ: Украина разместила евробонды на $2 миллиарда 13
Названы 100 самых богатых украинцев 140
Омелян назвал сумму убытков из-за действий РФ в Азовском море 25
Минэкономразвития инициирует легализацию криптовалют 19
Дотации от государства миллиардеру Бахматюку предложили отдать Нацполиции 30
«Газпром» начал арбитраж против Украины по штрафу АМКУ 113
Нацбанк ухудшил прогноз инфляции на 2018 год 58
НБУ оставил учетную ставку на уровне 18% 20
Полную монетизацию субсидий обещают запустить с 1 января 51
«Ощадбанк» прокомментировал миллионные хищения 65
В бюджете-2019 на субсидии заложили 55 миллиардов 12
«Нафтогаз» взыскал с «Газпрома» уже $18 миллионов долга 24
В Краматорске из-за отсутствия газа отключили отопление 37
СМИ: МВФ требует повысить цены на газ еще на 40% 93

Совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в сентябре сократился на 0,25%, или на 0,19 млрд долларов, до 74,66 млрд долларов (по состоянию на 30 сентября) по сравнению с предыдущим месяцем.

Об этом говорится в данных Министерства финансов, передают Українські Новини.

Государственный и гарантированный государством долг на конец сентября составил 2 112,77 млрд гривен, или 74,66 млрд долларов, против 2 116,67 млрд гривен, или 74,85 млрд долларов месяцем ранее.

Общий размер прямого госдолга по состоянию на 30 сентября составил 1 827,46 млрд гривен (64,58 млрд долларов) против 1 829,88 млрд гривен (64,71 млрд долларов) месяцем ранее.

При этом прямой внешний долг за месяц сократился на 0,01 млрд долларов до 37,85 млрд долларов, тогда как прямой внутренний долг - на 2,97 млрд гривен до 756,27 млрд гривен (а в долларовом эквиваленте сократился до 26,73 млрд долларов).

Гарантированный государством долг на 30 сентября составил 285,31 млрд гривен, или 10,08 млрд долларов.

Напомним, Украине до конца текущего года необходимо выплатить 91,34 млрд гривен или 3,25 млрд долларов (по курсу Национального банка) по внешним долгам.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/осень
1279 грн.
8
Теги