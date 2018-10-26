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Облгазы, большую часть которых контролирует бизнесмен Дмитрий Фирташ, задолжали государственному «Нафтогазу» около 2 млрд долларов. Об этом в интервью LB.ua заявил Андрей Коболев, глава «Нафтогаза».

«Облгазы, на секундочку, суммарно должны «Нафтогазу» примерно 2 млрд доллларов. Эта цифра очень хорошо корреспондируется с той цифрой, которую сейчас пытается получить переговорная команда от МВФ. Если бы господин Фирташ рассчитался с «Нафтогазом, то часть из этих 2 млрд мы заплатили бы в бюджет. Может быть и МВФ не нужен был бы?» - сказал Коболев (инервью записывалось до заявления МВФ о подготовке новой кредитной программы с Украиной на 3,9 млрд долл. - Ред).

Дмитрий Фирташ контролирует около 75% облгазов, добавил Коболев.

«Объем зафиксированный, долг доказанный. Конечно, долг признан с обеих сторон. Просто не рассчитываются. Мы судимся сними, но перспективы в судах нет, таккак они ничем значимым не владеют. «Рогаи копыта», проще говоря», - пояснил глава «Нафтогаза».

Коболев призвал правительство срочно принимать меры, иначе «вся эта пирамида может рухнуть». Он также рассказал, что пытался договориться с топ-менеджером Фирташа, но безрезультатно. «У этих людей деятельность ориентирована не на бизнес, а на схемы 90-х», - сказал глава «Нафтогаза».

Напомним, ранее в «Нафтогазе» сообщили, что облгазы должны «Укртрансгазу» за несанкционированный отбор газа около 1 млрд долл.

 
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