В период с 25 по 26 октября розничная стоимость автогаза в Украине продолжила рост на 20-25 коп./л.

Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO, ссылаясь на данные ежедневного ценового мониторинга рынка нефтепродуктов.

Например, на заправках OKKO в Киеве автогаз подорожал на 20 коп./л, до 16,99 грн/л. Также, рост цены на LPG был зафиксирован на заправках «Народна» – на 25 коп./л, до 16,70 грн/л.

Таким образом, средняя цена на сжиженный газ на АЗС выросла до 16,23 грн/л.

Напомним, ранее исторический максимум цен на сжиженный газ приходился на конец августа 2017 года – 16,05 грн/л.

В период с 19 по 22 октября стоимость LPG на украинских заправках выросла до 16,78 коп./л и обновила исторические максимумы.