В 2017 году украинцы опередили выходцев из Сирии по числу запрашиваемых в Европе видов на жительство. Об этом сообщает Европейское статистическое ведомство.
Основной причиной для украинцев становится поиск работы. В прошлом году выходцам из Украины и Сирии выдали больше всего разрешений на получение вида на жительство. Всего было выдано около 3,1 миллиона таких документов, передает 112 Украина.
В сообщении Евростата говорится, что порядка 662 тысяч граждан Украины, или более 21% от общего числа иностранцев, получили в 2017 году в ЕС первичный вид на жительство (то есть выданный в первый раз), 88% из них - в Польше.
В то же время выходцам из Сирии было выдано почти 223 тысячи таких разрешений, в основном в Германии.
Основной причиной получения гражданами Украины таких документов стало трудоустройство (свыше 580 тысяч человек в 2017 году). Среди сирийцев основной причиной в запросах на документы была гуманитарная.
Ранее сообщалось, что по данным Совета Европы, наибольшее количество людей, которые насильно удерживались в регионе или были «современными рабами», в 2016 году было зафиксировано в России. Речь идет о 8 миллионах человек.
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