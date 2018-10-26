На сегодня в Украине к теплоносителю подключены 60% социальной инфраструктуры (школы, детские сады и больницы) и 45% жилых домов. Об этом заявил вице-премьер-министр - Министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, сообщает пресс-служба Минрегиона.

Он сообщил, что в Украине более 15 тыс. школ, 18 тыс. детских садов и у 2712 больниц, которые нуждаются именно в централизованном отоплении. По жилищному сектору, это 82 тыс. домов.

«Украина на 100% технически готова к прохождению отопительного сезона. В центре и на севере страны он уже начался и, в первую очередь, это касается социальной инфраструктуры. Юг страны запустился пока на 10-15%, поскольку температурный режим в Херсоне, Николаеве, Одессе и Запорожье намного выше, чем в Киеве», - отметил Зубко.

Чиновник в очередной раз подчеркнул, что в этом году в случаях несвоевременного начала отопительного сезона на местах, к органам местного самоуправления будут применяться жесткие санкции. «Мы уже предупредили, что в случае несвоевременного запуска отопления будут возбуждаться уголовные дела. Мы будем обращаться в прокуратуру о случаях служебного несоответствия и бездействия на местах», - подчеркнул Зубко.