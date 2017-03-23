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Народный депутат Украины Александр Пресман в прошлом году получил компенсацию за проезд в размере 26 136 гривен.

Такая информация содержится в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, сообщает Радио Свобода.

В электронную декларацию парламентарий внес также заработную плату 134 674 гривен, средства на обеспечение депутатской деятельности 169 871 гривен, средства на возмещение найма гостиничного номера 168360 гривен.

Кроме того, Пресман получил доход от отчуждения движимого имущества 250 тыс. гривен, а его жена – Татьяна Кузькевич – доход от занятия предпринимательской деятельностью 348 тыс. гривен.

В автопарке нардепа – дорогие модели транспортных средств: Maybach (2005 года выпуска), Land Rover Range Rover Sport (2012 года выпуска), Porsche Cayenne (2015 выпуска), Bentley Continental (2008 года выпуска), Chervolet Express (2005 года выпуска).

Семья Пресмана хранит наличными 1,8 млн долларов, 720 тыс. евро и 5,1 тыс. гривен.

 
ForUm

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