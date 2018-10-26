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Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что привлекает военных для того, чтобы остановить незаконные пересечения границ Америки.

Заявление прозвучало на фоне сообщений о движении в США через территорию Мексики несколькотысячной колонны мигрантов из латиноамериканских стран, которые бегут от экономического кризиса, сообщает УНИАН.

Президент США, который сделал защиту границ США и сокращения нелегальной миграции в страну приоритетом своей политики назвал ситуацию «чрезвычайной». Ранее Трамп заявил, что США будут сокращать финансовую помощь странам, которые выявили неспособность остановить массовое движение людей к границе Мексики с Америкой. «(Нынешнее законодательство в сфере миграции и охраны государственных границ) должно быть изменено, вот почему я обращаюсь к военным на фоне этой чрезвычайной ситуации государственного уровня. Их будет остановлено!» - заявил Трамп в Twitter.

Как сообщает издание The Hill, ожидается, что министр обороны США Джим Мэттис в ближайшее время подпишет указ об отправке 800 военных на границу между США и Мексикой. Сообщается, что военные будут предоставлять «логистическую помощь», включительно с возведением палаток и построением заборов. На прошлой неделе президент США заявил, что в случае, если Мексика продемонстрирует неспособность остановить «наступление» тысяч мигрантов на границу США, он «обратится к американским военным и закроет южную границу США».
ForUm

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