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Ситуация в отношении Украины существенно ухудшилась ввиду отсутствия поправок к украинскому закону об образовании и нового закона о языке, принятого Верховной радой.

Об этом заявил министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто после встречи с генеральным секретарем НАТО в Брюсселе, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на пресс-службу венгерского правительства.

После встречи с Йенсом Столтенбергом Сийярто заявил, что Киев действует против венгерского меньшинства.

По словам Сийярто, новый закон о языке «лишает национальные общины права пользования родным языком в культуре, средствах массовой информации и самоуправлении, образовании».

«Понятно, что при таких условиях мы не можем утвердить проведение совещания министров иностранных дел на уровне Совета НАТО-Украина», - сказал он.

В контексте разблокирования совещаний Сийярто заявил о необходимости изменений в украинское законодательство в соответствии рекомендаций Венецианской комиссии.

«По словам министра, Столтенберг спросил, можно ли воспринимать всерьез обязательства Украины по НАТО, если Киев не выполнил простых условий, которые были известны еще год назад», - говорится в сообщении.

Венгрия поддерживает вступление Македонии в НАТО, а также поддерживает активизацию плану действий относительно членства Боснии и Грузии, сказал Сийярто.

Напомним, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто во время встречи с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным заявил, что Венгрия продолжит блокировать Комиссию Украина-НАТО на уровне министров. 
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