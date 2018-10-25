Правление Национального банка Украины приняло решение оставить учетную ставку неизменной на уровне 18% годовых, сообщает пресс-служба НБУ.

По данным регулятора, текущие и прогнозные монетарные условия достаточно жесткие, чтобы обеспечить снижение инфляции до среднесрочной цели 5% в 2020 году.

В НБУ отметили, что в сентябре потребительская инфляция составила 8,9% в годовом измерении, превысив как верхнюю границу целевого диапазона (6,5% ± 2 п. п. на конец третьего квартала), так и июльский прогноз Национального банка (8,3%) .

Регулятор подчеркивает, что умеренное снижение инфляции по сравнению с предыдущими месяцами происходило благодаря замедлению роста цен на продукты питания. Этому способствовало расширение предложения отечественных и импортных продовольственных товаров, а также снижение мировых цен на продовольствие.

В то же время фундаментальное инфляционное давление остается существенным. Об этом свидетельствует все еще высокое значение базовой инфляции (8,7% в годовом измерении в сентябре), которое превышает июльский прогноз Национального банка.

«Указанные факторы, а также приближение следующего года двойных выборов в Украине давили на инфляционные ожидания. В частности, настроения населения ухудшились. Инфляционные ожидания бизнеса, банков и финансовых аналитиков остаются значительными и существенно превышают инфляционные цели Национального банка», – сообщили в НБУ.

С учетом обновленного макроэкономического прогноза и оценки рисков Правление Национального банка считает, что текущие и прогнозные монетарные условия достаточно жесткие, чтобы снизить инфляцию в среднесрочной перспективе. Соответственно, было принято решение оставить учетную ставку неизменной на уровне 18,0%.

В то же время Национальный банк продолжит внимательно следить за факторами фундаментального инфляционного давления, в том числе за потребительским спросом, инфляционными ожиданиями и прогрессом в сотрудничестве с международными официальными кредиторами.

В Нацбанке подчеркнули, что в случае сохранения интенсивности инфляционного давления или его усиления, Национальный банк может прибегнуть к повышению учетной ставки.

Напомним, с 7 сентября Правление Национального банка Украины повысило учетную ставку до 18% годовых.