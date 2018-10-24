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Польша приняла решение наградить незаконно удерживаемого в российской тюрьме украинского режиссера Олега Сенцова почетной наградой «За человеческое достоинство».

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович по итогам встреч с украинским коллегой Павлом Климкиным, сообщили ForUm’у в пресс-службе МИД Украины.

«Чапутович обнародовал принятое польской стороной решение о награждении незаконно осужденного Кремлем украинского режиссера Олега Сенцова почетной наградой «За человеческое достоинство» (Pro Dignitate Humana)», – сказано в сообщении.

Напомним, Сенцов попал в список финалистов на получение премии «За свободу мысли» имени Андрея Сахарова.

На соискание премии Сенцова выдвинула группа Европейской народной партии в Европейском парламенте.
ForUm

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