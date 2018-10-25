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Правоохранители задержали двух человек, которые на территории Киева занимались сбытом психотропных веществ. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Одним из задержанных оказался бывший сотрудник органов прокуратуры, уволенный в 2014 году из-за употребления наркотиков.

Так, при задержании у одного из злоумышленников было обнаружено и изъято 114 таблеток МДМА, у другого – 154 таблетки МДМА.

В дальнейшем при проведении неотложного обыска в гаражном помещении, в котором задерживался один из мужчин, правоохранители обнаружили 2 гранаты РГД-5, 2 пистолета, 120 гр амфетамина и расфасованное в 8 пакетов наркотическое средство каннабис. А по месту жительства другого фигуранта –  таблетки с логотипом Ауди, полиэтиленовый сверток с порошкообразным веществом белого цвета, электронные весы и 12 стретч-пакетов для расфасовки наркотических и психотропных веществ.

В ходе следственных действий также установлено, что указанные лица не только хранили психотропные вещества, но и осуществляли их сбыт через популярные интернет мессенджеры WhatsApp, Telegram и другие.

Сейчас задержанным объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 307 УК Украины, то есть по факту незаконного приобретения и хранения с целью сбыта наркотических средств и психотропных веществ. Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.
ForUm

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