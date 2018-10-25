Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке следователя одного из районных отделений Нацполиции Киевщины.

По данным пресс-центра ведомства, злоумышленник требовал у фигуранта дела 500 долларов за переквалификацию правонарушения на менее тяжкое преступлением в сфере оборота наркотиков.

Правоохранители задержали полицейского после получения второй части взятки в Дарницком районе Киева на одной из станций метрополитена.

Злоумышленнику объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения и отстранении от занимаемой должности. Продолжаются неотложные следственные действия.