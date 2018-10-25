Неизвестные обклеили стены храма св. князя Владимира УПЦ МП во Львове открытками с изображением Сталина и надписями «Сталинский патриархат».

Об этом сообщает пресс-служба Львовской епархии.

Инцидент произошел в ночь с 20 на 21 октября 2018 в микрорайоне Сихов.

В феврале этого года храм пострадал в результате поджога, и сейчас восстанавливается на средства прихожан.

Там напомнили, что пятый пункт решения Синода от 9-11 октября содержит призыв воздерживаться от захвата церквей, монастырей и другого имущества, а также от любых других насильственных действий.

«К сожалению, в действиях неизвестных лиц, которые осквернили Свято-Владимирский храм мы не наблюдаем ни Христовой любви к ближним, ни стремление к миру. Отмечаем также, что Президент Украины Петр Порошенко лично гарантировал свободное определение для каждого гражданина какую Церковь посещать и мирное решение всех проблем, которые возникнут в переходный период», - говорится в заявлении.