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24 октября около 23:00 возле железнодорожного переезда в селе Княжий Мост Мостиского района под поезд попала девушка, сообщает пресс-служба управления полиции Львовской области.

Как предварительно установили правоохранители, скоростной поезд сообщением Перемышль-Одесса совершил наезд на 17-летнюю местную жительницу. От полученных травм школьница умерла на месте происшествия.

По факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.291 Уголовного кодекса Украины (нарушение действующих на транспорте правил). Максимальное наказание, предусмотренное статьей, - лишение свободы на срок до пяти лет.

Тело погибшей направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Проводится досудебное расследование.

 
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