Сессия украинско-российской комиссии по вопросам рыболовства проводится в Киеве с целью распределения квот на вылов, потому что без этого украинские рыбаки не смогут осуществлять деятельность в Азовском море.

Об этом сообщил заместитель председателя Государственного агентства рыбного хозяйства Украины Андрей Кравченко, передает Укринформ.

«С 23 по 25 октября в Киеве в одном из гостиничных комплексов проходит очередная 30 сессия украинско-российской комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море. Цель проведения – создание надлежащих правовых основ для хозяйственной деятельности в Азовском море... Во время заседания комиссии рассматриваются исключительно вопросы, регулирующие деятельность в части оценки состояния запасов водных ресурсов, то есть рыбы и регулирования этого запаса. Состояние запасов распределяется между странами», - сказал он.

По словам Кравченко, хозяйственную деятельность в Азовском море осуществляют около 90 предприятий, которые получили разрешения и квоты на вылов рыбы. Например, в прошлом году этими предприятиями было выловлено более 37 тысяч тонн рыбы.

«Без такого распределения наши рыбаки не имеют возможности в правовом поле осуществлять хозяйственную деятельность в Азовском море», - объяснил он.

Кравченко добавил, что проведение сессии согласовано с Министерством иностранных дел, а в состав комиссии с украинской стороны включены представители МИД, ГПСУ, Минюста, Минэкологии, представители промышленных предприятий, непосредственно осуществляющих хозяйственную деятельность в Азовском море.

Как сообщал ForUm, народный депутат Украины Рефат Чубаров прервал работу российско-украинской комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море, которая со вчерашнего дня проходила под Киевом, и вызвал полицию для выдворения из Украины правонарушителей - членов российской делегации.

Правоохранителям нардеп объяснил, что российскую делегацию возглавляет чиновник Игорь Рулев, который в прошлом году посещал Крым. «С точки зрения украинского законодательства он совершил правонарушение и на нашей территории он является преступником. И я вас официально информирую, что в этом отеле есть по крайней мере один правонарушитель. Наши доказательства взяты из официальных сайтов Азово-Черноморского управления по вопросам рыболовства», - заявил Чубаров.

По его информации, еще три представителя российской делегации нарушали украинские законы, но улик против них пока нет. После этого в заседании был объявлен перерыв.

Помощник председателя ГПСУ Олег Слободян заявил, что во время собеседования ни один из членов российской делегации не указал о посещении оккупированного Крыма.