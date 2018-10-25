Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков передал комиссару Федеральной полиции Австралии Эндрю Колвину список граждан этой страны, воевавших на стороне боевиков на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

«Украина – первый полигон, где Россия испытывает свои гибридные технологии, и мы имеем большой опыт, как от них отбиваться. В этом конфликте есть и «искатели приключений» из Австралии, которые вошли в состав незаконных вооруженных формирований. Такие люди, получившие опыт участия в гибридных конфликтах, также опасны и для вашего общества, ведь являются носителями специфической информации, которая может вредить национальной безопасности в пользу агрессивным действиям РФ. По этому направлению мы сотрудничаем с Италией и Великобританией, поэтому мы бы хотели и вам передать этот список из пяти лиц, являющихся гражданами Австралии, для реагирования и жестких действий», - отметил Аваков.