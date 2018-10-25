Личные телефоны президента США Дональда Трампа прослушивают развездслужбы России и Китая. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на бывшие и действующие источники в американских спецслужбах.
О прослушке американского лидера спецслужбы США узнали от источников в правительствах других государств, а также из перехватов сообщений между иностранными чиновниками, передает 112 Украина.
Трамп чаще всего использует защищенные стационарные телефоны, однако не отказался от личных мобильных аппаратов.
Оказывается, у Трампа два iPhone для деловых переговоров и еще один для личных бесед. Специалисты Агентства национальной безопасности модифицировали «деловые» телефоны президента США, а «личный» так и не получили.
Источники издания сообщают, что главу Белого дома неоднократно предупреждали о слабой защите его личных телефонов, однако он игнорирует все советы специалистов по безопасности и упорно продолжает ими пользоваться.
Даже несмотря на «прошивку» АНБ телефоны не является полностью защищенными, поскольку для передачи данных используются сотовые башни, кабели и коммутаторы, к которым могут подключиться специалисты по взлому другой державы.
Спецслужбы США считают, что китайская разведка слушает Трампа, чтобы спрогнозировать его шаги в торговой войне между странами. Дело в том, что Трамп часто советуется с людьми, которых уважает, мнением которых дорожит, по тем или иным вопросам. В КНР обстоятельно прорабатывают круг общения Трампа в надежде найти способ влияния на американского президента, чтобы прекратить торговую войну. По всей видимости, китайская разведка рекомендует руководству страны организовывать как можно больше личных встреч с Трампом. В Пекине осознали, что американский лидер очень ценит личные контакты, и встречи «один на один» дают больше шансов на «прорыв», чем регулярные контакты между китайскими и американскими официальными лицами.
Мотивы россиян понять труднее, но российскую разведку в США считают «меньшей угрозой».
Любопытно, что сам Трамп во время предвыборной кампании 2016 года усиленно критиковал свою соперницу Хиллари Клинтон за использование личной почты для деловой переписки.
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