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Власти столицы закупили для КК «Киевавтодор» 44 единицы новых тракторов и 10 минипогрузчиков с снегоочистительным оборудованием, сообщает пресс-служба КГГА.

Коммунальными предприятиями «Киевавтодора» к осенне-зимнему периоду подготовлено 370 единиц техники. Часть техники киевляне смогли увидеть на выставке спецтехники, которая состоялась возле Национального комплекса «Экспоцентр Украины» (ВДНХ).

На выставке представили 225 единиц как новой, так и капитально отремонтированной техники. Это спецмашина всемирно известных компаний SCHMIDT, BUCHER, CRAFCO, Hofmann, LineLazer, Wirtgen, VOGELE, МАN, Mercedes, JSB и другие. Вся техника - многофункциональная.

Как отметил генеральный директор КК «Киевавтодор» Александр Густелев, вся эта техника позволит более оперативно и качественно убирать столичные улицы, проезды и тротуары, особенно в зимний период.

«С 2014 парк специальной техники «Киевавтодора» пополнился 221 единицей техники. Из них 158 – техника для зимнего содержания дорожной сети. Также предприятия корпорации завершают заключение договоров с организациями на привлечение вспомогательной уборочной техники на случай затяжных снегопадов и возникновения чрезвычайных ситуаций. Планируется заключить договоры на привлечение до 150 единиц техники. Всего в осенне-зимний период 2018-2019 годов круглосуточно в городе дежурить 424 единицы снегоуборочной техники», - рассказал Густелев.

По его словам, КК «Киевавтодор» закупила уже 90% от необходимых объемов песка и соли, чтобы удачно пройти зимний период. Всего городу необходимо около 35 тыс. тонн соли и 46 тыс. тонн песка для обработки улично-дорожной сети.
ForUm

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