Механизм полной монетизации субсидий заработает с 1 января 2019 года. Об этом в комментарии журналистам сказал министр социальной политики Андрей Рева, сообщает Укринформ.

«Мы ввели такое понятие, как монетизация. Если человек сэкономил газ (по сравнению с нормой потребления. - Ред.), ему возвращаются средства за счет того, что он сэкономил. С 1 января вводится полная монетизация. Все, что сэкономил человек, не будет списано в бюджет. По окончанию сезона он будет иметь возможность снять со своей карточки и использовать так, как посчитает нужным», - сказал Рева.

Как ранее сообщал ForUm, 6 сентября правительство начало монетизацию субсидий для экономных.