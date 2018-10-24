также в разделеЭкономика
В бюджете-2019 на субсидии заложили 55 миллиардов 7
«Нафтогаз» взыскал с «Газпрома» уже $18 миллионов долга 11
СМИ: МВФ требует повысить цены на газ еще на 40% 35
Тепло и горячая вода с 1 декабря могут подорожать на 16% 37
Во втором квартале ВВП Украины вырос на 3,8% 15
Гройсман: В этом отопительном сезоне газ больше не подорожает 43
В Украину прибыла новая партия локомотивов General Electric 70
Литий – золото 21 века может оказаться в руках одного монополиста 215
НКРЭКУ: Местные власти безосновательно повышали тарифы на тепло 40
В Украине ускорился спад промпроизводства 41
«Нафтогаз» пока не меняет цену на газ для промпотребителей 21
С начала года в Украину завезли более полумиллиона «евроблях» 31
Медведев: РФ заблокирует активы сотен украинцев 130
НБУ: Суд не позволил Коломойскому сорвать расследование по Приватбанку 48
SkyUp открыла продажу билетов на международные рейсы из Киева: цены от 30 евро 38
Гройсман рассказал, на какое число субсидиантов ориентируется Кабмин 29
S&P дало трехлетний прогноз по курсу гривни 68
«Укрпочта» переходит на безналичные расчеты 192

В Краматорске в связи с запретом на использование  газа теплоснабжающие предприятия приостановили отопление, сообщает пресс-служба Краматорского горсовета.

Отмечается, что отопительный сезон 2018-2019 годов в городе был начат, как и планировалось, с 16 октября. Тепловырабатывающие и теплоснабжающие предприятия запустили оборудования в установленный срок.

В течение недели 417 краматорских многоэтажек получили теплоноситель.

К сожалению, предприятиям-поставщикам тепла пришлось приостановить процесс запуска в связи с запретом на использование голубого топлива.

От городских властей и лично мэра Андрея Панкова пока подготовлены обращения к руководству области и газоснабжающим предприятиям по урегулированию сложившейся ситуации.

«Я понимаю, что ситуация с газом довольно не простая, но мы сделаем все от нас зависящее, чтобы она решилась быстрее», - отметил городской голова Андрей Панков.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/высокая мода/осень
2591 грн.
16
Теги