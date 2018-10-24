В Краматорске в связи с запретом на использование газа теплоснабжающие предприятия приостановили отопление, сообщает пресс-служба Краматорского горсовета.

Отмечается, что отопительный сезон 2018-2019 годов в городе был начат, как и планировалось, с 16 октября. Тепловырабатывающие и теплоснабжающие предприятия запустили оборудования в установленный срок.

В течение недели 417 краматорских многоэтажек получили теплоноситель.

К сожалению, предприятиям-поставщикам тепла пришлось приостановить процесс запуска в связи с запретом на использование голубого топлива.

От городских властей и лично мэра Андрея Панкова пока подготовлены обращения к руководству области и газоснабжающим предприятиям по урегулированию сложившейся ситуации.

«Я понимаю, что ситуация с газом довольно не простая, но мы сделаем все от нас зависящее, чтобы она решилась быстрее», - отметил городской голова Андрей Панков.