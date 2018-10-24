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Кабинет Министров одобрил распоряжение о начале оценивания государственных служащих высшей категории, сообщил министр Кабмина Александр Саенко.

«Сегодня на заседании правительства мы дали старт оцениванию топ-служащих, которое состоится впервые и пройдет уже в следующем месяце. Госслужащие категории А - это государственный секретарь КМУ и его заместители, государственные секретари министерств, руководители ЦОИВ и их заместители», - написал он в Facebook.

По словам Саенко, это важный элемент реформы системы государственного управления, поскольку позволяет сместить фокус с процесса на результат.

«Важно не как долго ты просидел за столом, или сколько совещаний провел, а какого общественно важного результата достиг», - отметил он.

«В апреле правительство утвердило ключевые показатели их эффективности на 2018 год. Теперь время подводить итоги», - напомнил министр.

Результаты проведенного оценивания будут рассмотрены на заседании Кабмина.
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