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Правительство заложило в проект госбюджета на 2019 год 55 млрд гривен на субсидии для граждан, нуждающихся в помощи в оплате жилищно-коммунальных услуг.

Об этом в комментарии журналистам сказал министр социальной политики Андрей Рева, сообщает Укринформ.

«Если мы до конца года завершим погашение долгов, то сумма уменьшится на 18 млрд грн. В следующем бюджете предусмотрено 55 млрд грн. Мы считаем, что этой суммы должно хватить», - сказал Рева.

Он напомнил, что на 2018 год было выделено 71 млрд грн на субсидии, из них 18 млрд - на погашение долгов предыдущих периодов.

Напомним, 19 октября по результатам первого этапа верификации субсидиантов правительство усовершенствовало условия оформления правительственной помощи в оплате жилищно-коммунальных услуг. 

Президент Петр Порошенко поручил Кабинету Министров расширить программу субсидий в связи с повышением цен на газ.

 
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