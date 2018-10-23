Российскому омбудсмену Татьяне Москальковой могут снова запретить въезд в Украину. Об этом на своей странице в Facebook сообщила уполномоченная по правам человека Верховной Рады Украины Людмила Денисова.

«Омбудсман РФ приехала сегодня в Керчь, в очередной раз нарушив правила пересечения украинской границы. За такие действия ей было запрещено въезжать в Украину», – отметила она.

Денисова напомнила, что ранее ограничения в отношении Москальковой были сняты Президентом Украины для выполнения договоренностей с президентом РФ по взаимным и синхронным посещений заключенных. «Нарушение законодательства Украины омбудсменом РФ может повлечь новый запрет въезда в Украину и поставить под угрозу взаимные посещения», – подчеркнула она.

Напомним, Президент Петр Порошенко снял запрет на въезд в Украину российскому омбудсмену Татьяне Москальковой, чтобы она могла посетить находящихся в Украине россиян.