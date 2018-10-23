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В Черном море неподалеку от Болгарии нашли корабль, которому около 2,4 тысяч лет. Предполагается, что это греческое торговое судно. Такая находка может изменить представление человечества о судостроении и мореплавании в древнем мире, сообщает  112 Украина со ссылкой на AFP.

Это судно - одно из примерно 60, найденных и идентифицированных участниками Черноморского археологического проекта. Они также находили римские суда и казачий флот XVIII века.

В ходе трехлетнего проекта исследователи пользовались специальными глубоководными камерами, которые ранее использовали для морских исследований, картирования морского дна для дальнейшей добычи нефти и газа.

«Небольшую частичку корабля подвергли радиоуглеродному анализу и подтвердили, что это - самый древний из сохранившихся после крушения корабль, известный человечеству», - говорится в материале.

Судно лежит на боку, его мачта и штурвал целы. Его датировали 400 годом до нашей эры - временем, когда активно заселялось черноморское побережье.

«Это изменит наше понимание судостроения и мореплавания в древнем мире», - сказал профессор Джон Адамс, руководитель проекта.

 
ForUm

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