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Указ президента РФ Владимира Путина об экономических мерах в связи с «недружественными действиями» Киева не затронет украинский народ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам во вторник.

«Украина принимает меры и в отношении экономики, юридических лиц, физических лиц, поэтому ни того, ни другого, ни третьего  нельзя исключать», - приводит слова Пескова Интерфакс.

Он напомнил, что указом Путина «правительству предписано разработать соответствующий перечень, который и будет разработан».

На уточняющий вопрос, могут ли ограничительные меры затронуть украинских граждан в массе, которая находится на территории РФ, или это будут точечные санкции, Песков подчеркнул: «Президент Путин неоднократно говорил, что граждане Украины страдают из-за политики, которую проводит руководство, из-за авантюрных действий, в которые граждане Украины были втянуты на юго-востоке страны».

«Президент Путин неоднократно говорил: Мы не считаем своим визави по рестрикциям украинский народ. Украинский народ был и остается братским для россиян, за исключением неудачных представителей этого народа, которые погрязли в националистических и ультранационалистических настроениях», - заявил Песков.

Напомним, 22 октября Путин подписал указ о специальных экономических мерах, которые будут приняты в ответ на антироссийские санкции Украины.
ForUm

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