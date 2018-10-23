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НАК «Нафтогаз Украины» продлила действие действующего прейскуранта на природный газ для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования на ноябрь 2018 (для договоров заключенных до 01.10.18 года). Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Нафтогаз» предлагает газ по цене 11 199,00 - 12 155,00 грн/тыс. куб. м (без НДС).

С подробными условиями коммерческого предложения «Нафтогаза» можно ознакомиться на сайте компании.

С 1 октября 2015 введен в действие Закон Украины «О рынке природного газа», которым предусмотрено, что поставки природного газа осуществляется по ценам, которые свободно устанавливаются между поставщиком и потребителем, кроме случаев, предусмотренных настоящим Законом. Так, с целью обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа, на субъектов рынка природного газа в исключительных случаях и на определенный срок могут возлагаться специальные обязанности в объеме и на условиях, определенных Кабмином.

Как сообщал ForUm, Кабинет Министров Украины принял решение повысить цену на газ для населения на 23,5%, до 8550 гривен за тысячу кубометров с 1 ноября.
ForUm

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