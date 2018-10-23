Под Харьковом неизвестные повредили мемориальный комплекс погибшим в годы Второй мировой войны, сообщает пресс-служба облполиции.

22 октября в 19:43 в дежурную часть Липецкого отделения полиции поступило сообщение от заместителя председателя Циркуновского сельского совета о том, что неизвестные лица разрушили стелу на мемориальном комплексе погибшим односельчанам в годы Второй мировой войны.

По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа районной полиции. Полицейские провели осмотр места происшествия. Проводятся необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств и лиц, причастных к данному событию.