также в разделеПроисшествия
ООС: Боевики 3 часа обстреливали позиции ВСУ под Счастьем 34
Боевики не дают вывезти тела погибших в Золотом гражданских 32
В одесской Аркадии сгорел ресторан 34
В Марьинке боевики подстрелили местного жителя 48
На Тайване в результате аварии поезда погибли 22 человека 20
Практически всю территорию у Ични очистили от взрывоопасных предметов 16
Учения ВСУ показали, что военные базы хранения боеприпасов можно уничтожить 109
Пожар под Киевом: погибли 3 человека, в том числе ребенок 42
В ДТП под Киевом пострадали футболисты 52
В Польше за взятку задержали украинца 209
МинВОТ: За 14 месяцев зафиксировано 1207 заходов судов в порты оккупированного Крыма 50
Сутки в ООС: 17 обстрелов, 1 раненый 24
Помощник водителя автобуса Dizel Show рассказал о возможных причинах ДТП 138
Поплавскую похоронят 22 октября в Житомире 140
ДТП во Львовской области: Погиб полицейский 43
Силовики должны вносить в ЕРДР все преступления на оккупированных территориях 45
За жестокое убийство виновному дали семь лет 34
Друзенко: В руководстве Минобороны нет порядка привлечения медиков 33

Под Харьковом неизвестные повредили мемориальный комплекс погибшим в годы Второй мировой войны, сообщает пресс-служба облполиции.

22 октября в 19:43 в дежурную часть Липецкого отделения полиции поступило сообщение от заместителя председателя Циркуновского сельского совета о том, что неизвестные лица разрушили стелу на мемориальном комплексе погибшим односельчанам в годы Второй мировой войны.

По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа районной полиции. Полицейские провели осмотр места происшествия. Проводятся необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств и лиц, причастных к данному событию.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/высокая мода/осень
2591 грн.
34
Теги