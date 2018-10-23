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В сети опубликовано видео ДТП в центре Киева с участием автокрана, в котором повреждены  почти 2 десятка авто.

«В итоге оформлены 17 авто, формально один пострадавший, на месте помощь еще двум», - сообщается на странице сообщества dtp.kiev.ua в Facebook.

Как сообщал ForUm, в результате ДТП с участием автокрана на бульваре Леси Украинки повреждены 18 легковых автомобилей и грузовик. 

Водитель автокрана рассказал, что у грузовика отказали тормоза.
ForUm

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