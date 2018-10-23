Верховный Суд Украины поставил окончательную точку в деле бывшего и.о. начальника отдела автоинспекции города Борислав на Львовщине. Он был признан виновным в получении неправомерной выгоды и получил два года и шесть месяцев лишения свободы, сообщает пресс-служба облуправления СБУ.

Капитана милиции в октябре 2014 года задержали оперативники Управления СБ Украины во Львовской области во время получения двух тысяч гривен взятки.

Эти деньги злоумышленник требовал от местного жителя, которого разоблачил в управлении автомобилем в состоянии опьянения. В случае неуплаты «дани» он угрожал составить протокол со штрафом в семь тысяч гривен и лишить водительских прав.

Таким образом Верховный Суд Украины подтвердил приговор Бориславского городского суда, а также и постановление Апелляционного суда Львовской области, оставив кассационные жалобы без удовлетворения.