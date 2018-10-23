Проблемы с движением городской электрички в Киеве возникли из-за нехватки локомотивных бригад КП «Киевпастранс», а не из-за графика, заявили в Укрзализныци.

«Количество поездов городской электрички в Киеве уменьшилось из-за нехватки локомотивных бригад, а не из-за несоблюдения графика. Так, 22 октября 2018 для обеспечения следования городских поездов на линию вышло семь составов вместо девяти. Два поезда не ходили из-за отсутствия локомотивных бригад КП «Киевпастранс», а не нарушения графика движения поездов», - пояснили в компании.

Заявка на количество поездов КП «Киевпастранс» ежесуточно согласуется с Укрзализныцей. График курсирования скоростных, пассажирских и грузовых поездов разработан с учетом выполнения графика движения городских поездов в полном объеме. В частности, графиком движения городских электропоездов в Киеве предусмотрено ежедневное курсирование девяти электропоездов в рабочие дни и шести - в выходные.

Сейчас на станции Борщаговка-Техническая находятся два резервных состава для обеспечения перевозок городских поездов. Также в депо в ожидании ремонта находятся 2 состава, и один проходит испытания после ремонта. За 9 месяцев этого года для КП «Киевпастранс» проведен ремонт 22 электропоездов, более 400 раз было проведено техническое обслуживание различных видов.

«ПАО «Укрзализныця» также призывает к комплексному подходу в вопросе функционирования городской электрички. В свое время Укрзализныця передала Киеву в пользование электропоезда, надеясь на развитие железнодорожного транспорта для комфортной перевозки жителей и гостей столицы. В частности, необходима дальнейшая концепция развития городского железнодорожного транспорта и закупка современного подвижного состава за счет бюджета Киева, что улучшит качество пассажирских перевозок. В случае приобретения нового подвижного состава для городской электрички за муниципальные средства Укрзализныця готова принять и задействовать ранее переданные электропоезда в курсирование на маршрутах пригородных перевозках столичного региона», - заявили в компании.

Как сообщал ForUm, жители столичной Троещины утром 22 октября заблокировали пути городской электрички, требуя соблюдать график движения и увеличить количество вагонов в поезде.