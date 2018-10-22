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Архиепископ Черниговский и Нежинский, представитель Украинской православной церкви Киевского патриархата Евстратий Зоря не исключил, что патриарх Русской православной церкви Кирилл, который во времена СССР сотрудничал с Комитетом госбезопасности, до сих пор остается под влиянием спецслужб РФ.

Об этом он сказал во время чата на сайте Главред.

«Следует понимать, что в Советском Союзе епископ не мог не сотрудничать с КГБ, потому что без разрешения от этой структуры нельзя было действовать легально. Однако одни епископы шли на такое сотрудничество ради блага церкви, а другие, наоборот, работали на КГБ, используя свое церковное положение», - пояснил он.

По словам Зори, понятно, что человек, который сам разоблачил свои связи с КГБ, не может в дальнейшем быть сотрудником.

«Из всех иерархов РПЦ только один патриарх Филарет неоднократно ясно и прямо говорил о том, какое было сотрудничество с КГБ и почему оно происходило. Патриарх Кирилл никогда не признавал, что он сотрудничал с КГБ, что дает основания, кроме всего прочего, считать, что он остается под влиянием российских спецслужб», - сказал архиепископ.  

В то же время Зоря не исключил, что Патриарх Кирилл является верующим.

«Я не ставил бы под сомнение этот факт. Однако желание иметь неограниченную власть в церкви и влиять на жизнь многих государств, не только России, влияет на него и его решения, свидетельствуют, что часто он бывает ослеплен политическими расчетами и властолюбием», - сказал он.
ForUm

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