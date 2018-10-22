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Одним из факторов, которые могли стать причиной бойни в керченском колледже, является постоянная российская пропаганда в Крыму и запугивания крымчан постоянными угрозами и экстремизмом.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» рассказал представителя Президента в АР Крым Борис Бабин.

«Большое влияние постоянной российской пропаганды агрессии, постоянные российские разговоры о терактах, которые в Крыму можно услышать на каждой остановке о якобы каких-то угрозах, постоянные разговоры об экстремизме в российских СМИ. Это все могло повлиять на печальные события», - подчеркнул представитель Президента.

Вместе с тем, по мнению Бабина, повлиять каким-то образом на общественное сознание государства-агрессора, чтобы предотвратить подобные инциденты, Украина не сможет.

«Не следует рисовать россиян жертвами пропаганды, они делают это сознательно. Не нужно питать надежду на большой протестный электорат в РФ, так как он будет проявляться за 5 минут до распада империи и ни минутой раньше. До этого все будут послушно выполнять указания высшего руководства», - считает он.

Бабин обратил внимание на то, что Владислав Росляков, который устроил страшную бойню в Керчи, был сторонником Новороссии.

«Этот молодой человек, которому вменяют убийство, был сторонником Новороссии, он был сторонником убийств украинцев и до трагических событий», - отметил он.

По мнению представителя Президента, Украина стоит задуматься над тем, как спасать жертв российской пропаганды в Крыму.

Как сообщал ForUm, 17 октября в Керченском политехническом колледже 18-летний студент 4-го курса этого же учебного заведения Владислав Росляков устроил стрельбу и подорвал взрывное устройство. 

По данным очевидцев, перед взрывом парень ходил по коридорам и расстреливал студентов. После этого он покончил с собой. Число жертв возросло до 21.

Следственный комитет РФ после взрыва возбудил дело по статье «Теракт». Однако позже дело было переквалифицировано на убийство двух и более лиц общеопасным способом.

В свою очередь прокуратурой Автономной Республики Крым начато уголовное производство по факту взрыва колледже по признакам уголовного преступления предусмотренного ч. 3 ст. 258 УК Украины (террористический акт, повлекший гибель людей).

Опубликован полный список погибших.  
ForUm

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