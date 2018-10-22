Министр иностранных дел Украины Павел Климкин с пониманием относится к решению США выйти из договора с Россией о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Об этом он написал в Twitter.

«С пониманием отношусь к намерению США выйти из договора о РСМД. России дают знать, что «гибридное» невыполнения им своих обязательств больше терпеть не будут. Архитектура стратегической стабильности должна быть прозрачной, честной и эффективной», – подчеркнул он.

Напомним, 21 октября президент Дональд Трамп объявил о намерении США выйти из договора 1987 года, ограничивающего производство, использование и хранения баллистических ракет наземного базирования средней (от 1000 до 5500 км) и малой (от 500 до 1000 км) дальности.

Свое решение он мотивировал тем, что Москва нарушает его положения. О нарушении договора Россией ранее говорили глава Пентагона Джеймс Мэттис и генсек НАТО Йенс Столтенберг. Нарушающим условаия договора вооружением на Западе считают комплекс 9М729 (SSC-8). В Москве подчеркивают, что он соответствует договору.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение заявил, что решение США выйти из договора о ракетах средней и малой дальности вызывает обеспокоенность в Кремле.