Нынешняя власть раскалывает общество по территориальному и языковому вопросу. Это неминуемо приведет к усугублению конфликтов внутри страны и угрожает ее целостности. Единственный выход – установление моратория на эти темы, без этого мир в Украине будет крайне тяжело обеспечить. Об этом заявил заместитель председателя политической партии «РАЗУМНАЯ СИЛА» Александр Савченко в видеоблоге, размещенном на YouTube-канале партии.

«Как можно граждан, которые родились и живут в Донецкой области, определять как второй сорт, как могла власть докатиться до таких мыслей? С нынешней властью в Украине все то, что в европейском обществе неприемлемо, стало почему-то возможным», – комментирует политик.

Александр Савченко отмечает: «Мы отмахиваемся от тоталитарного прошлого, мы пытаемся сказать, что все, что делал ненавистный режим – это крайне плохо, но в то же время идем тем же самым путем, а в некоторых вопросах еще и более жестко». Как выход из сложившейся ситуации, он предлагает признать проблему, определить вопросы, которые раскалывает общество и сделать на них мораторий: «Нужно концентрироваться на экономике, на уровне благополучия людей. Граждане еле сводят концы с концами не из-за проблем языка! Нужно улучшать жизнь граждан, решать реальные проблемы страны и общества. Как только это произойдет, не будет истерии, будет внутренне понимание. Нужно идти очень осторожно этим путём».

Савченко подчеркнул, что много ездит по Украине и постоянно встречается с гражданами по всей стране. Он заявляет, что люди возмущаются искусственным созданием языковой проблемы, просят не нагнетать истерию вокруг этого вопроса, а лучше и вовсе оставить его. Политик уверен: гражданам необходимо разъяснять, что этот вопрос является крайне манипулятивным и угрожает территориальной целостности страны.

В октябре текущего года языковой вопрос уже вызвал бурную реакцию у народных избранников, когда был принят закон об украинском языке. Тогда одни депутаты назвали его крайне радикальным, а другим он, наоборот, показался излишне умеренным, ведь за национальными меньшинствами, по их мнению, все еще остаются широкие права на использование их языков.