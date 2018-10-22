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ГП «Шепетовский ремонтный завод» завершил ремонт очередной партии 220-мм реактивных систем залпового огня «Ураган». Боевые машины уже переданы заказчику и усилили артиллерийскую мощь украинского войска, сообщает пресс-служба ГК «Укроборонпром».

Во время ремонта завод полностью восстановил все узлы и агрегаты РСЗО «Ураган» и успешно завершил приемо-сдаточные испытания в присутствии заказчика.

«РСЗО «Ураган» является одной из самых дальнобойных и мощных реактивных систем залпового огня, стоящих на вооружении Вооруженных сил Украины. За 20 секунд «Ураган» может сделать полный залп из 16 реактивных снарядов, который гарантированно поразит цели на дальности до 35 км», - говорится в сообщении.

Для перевода системы из походного в боевое положение необходимо только три минуты. Это в сочетании с высокомобильным шасси 8х8 позволяет оперативно перемещаться на позицию, наносить удар по противнику и избегать ответного огня.

Широкий спектр реактивных снарядов для «Урагана» позволяет уничтожать живую силу, небронированную, легкобронированную и бронированную технику, подразделения противовоздушной обороны и артиллерии, командные пункты, узлы связи и другие важные объекты противника.

Вместе с тем ГП «Шепетовский ремонтный завод» проводит научно-экспериментальные работы по замене базового шасси РСЗО «Ураган» на шасси отечественного производства и установки на РСЗО «Ураган» современной системы управления огнем.

 
ForUm

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